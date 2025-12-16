Coupe Intercontinentale : L’arbitre de Flamengo / PSG désigné par la FIFA

Le PSG affronte Flamengo ce mercredi (18h sur M6) en finale de la Coupe Intercontinentale. Pour l’occasion, la FIFA a désigné le corps arbitrale qui officiera.

Six mois après avoir remporté sa première Ligue des Champions, le PSG a donc le droit de disputer la première finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA de l’histoire du football français. C’est face à Flamengo, club carioca champion du Brésil et d’Amérique du Sud, que les joueurs de Luis Enrique tenteront de finir cette année 2025 de la meilleure des manières. Pour l’occasion, le corps arbitral a été désigné. C’est Ismail El Fath qui officiera sur la pelouse du Ahmad bin Ali Stadium. L’Américain d’origine marocaine est un arbitre de MLS, ayant été au sifflet au Qatar pour la Coupe du Monde 2022, officiant régulièrement pour des rencontres internationales, et ayant été chargé du développement de l’arbitrage marocain par la Fédération Royale Marocaine de Football en mars dernier. Pour son avenir proche, l’homme de 43 ans est sélectionné pour les stages de sélections d’arbitres pour la Coupe du Monde 2026 en janvier prochain.

Concernant ce PSG / Flamengo, Ismail El Fath sera assisté par Corey Parker (États-Unis) et Kyle Atkins (États-Unis). Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par Amin Omar (Égypte), quand la VAR sera assurée par Allen Chapman (États-Unis), Jarred Gillett (Angleterre) et Antonio Garcia (Uruguay).