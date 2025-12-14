Coupe intercontinentale – Le groupe parisien avec Dembélé et Marquinhos

Ce mercredi, le PSG disputera la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo. Et avant son départ pour Doha, le PSG a dévoilé son groupe pour cette compétition avec le retour de deux cadres.

Le PSG peut clôturer son année 2025 historique par un nouveau titre. Ce mercredi (18h sur beIN SPORTS 1 et M6), le vainqueur de la Ligue des champions affrontera Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale. Et avant son départ pour Doha (Qatar) ce dimanche, Luis Enrique a dévoilé son groupe de 22 joueurs pour cette compétition.

À lire aussi : Filipe Luis (Flamengo) admiratif du travail de Luis Enrique au PSG

Hakimi, seul absent du groupe

Absents du dernier match face au FC Metz, les cadres Marquinhos et Ousmane Dembélé figurent dans le groupe. Malade et forfait de dernière minute ce samedi, Senny Mayulu est bien convoqué mais n’a pas fait le voyage avec ses coéquipiers ce dimanche à la mi-journée. Le staff parisien préfère que le Titi se repose 24 heures de plus à Paris avant de rejoindre ses coéquipiers à Doha, rapporte le journaliste du Parisien, Benjamin Quarez. Convoqué avec le Sénégal pour disputer la CAN, Ibrahim Mbaye est aussi présent. Seul absent, Achraf Hakimi. Luis Enrique pourra donc s’appuyer sur un groupe quasi au complet, un évènement quasi inédit cette saison.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

: Chevalier, Safonov, Marin Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

: Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou, J.Neves

: F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou, J.Neves Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye