Coupe intercontinentale – Le PSG est arrivé à Doha

Le groupe du PSG est arrivé au Qatar dans la nuit de dimanche à lundi. Les Parisiens auront deux jours complets pour préparer leur finale face à Flamengo.

Le PSG entame sa dernière ligne droite avant la trêve hivernale. Et pour conclure en beauté son année 2025 historique, l’équipe de Luis Enrique visera un sixième titre avec la Coupe intercontinentale. Pour cela, les Rouge & Bleu devront venir à bout de Flamengo ce mercredi (18h sur M6 et beIN SPORTS 1).

Entraînements et opérations commerciales au programme

Et après 13 heures de vol, les champions d’Europe sont arrivés à Doha vers 22h30, heure française. « Au Qatar, tout va aussi être fait pour favoriser la récupération. Des opérations marketings sont programmées avec des sponsors importants ainsi que des obligations FIFA mais la priorité est mise sur le sportif et cette potentielle obtention d’un 6e trophée en 2025″, rapporte RMC Sport. Deux entraînements sont programmés, lundi et mardi. Cette dernière sera ouverte le premier quart d’heure aux médias. Après cette séance, une zone-mixte sera présente où plusieurs joueurs pourront se présenter devant les journalistes.

Cette rencontre face au club brésilien se déroulera au Al-Rayyan Stadium de Doha, une enceinte climatisée. « Cette semaine, environ 23 degrés de moyenne sont prévus mais il risque aussi d’y avoir quelques averses sur place. » Pour cette dernière grosse échéance de la saison, Luis Enrique voudra aligner sa meilleure équipe possible. Lucas Chevalier devrait faire son retour dans les buts tandis qu’une incertitude entoure Marquinhos, lui qui a souffert ces derniers jours d’une petite fatigue musculaire au niveau de la hanche droite. Malade, Senny Mayulu était resté à Paris ce dimanche et doit rejoindre ses coéquipiers aujourd’hui. En accord avec le staff du Sénégal, Ibrahim Mbaye est présent avec le groupe parisien et va rejoindre sa sélection vendredi pour préparer la CAN. Après cette rencontre, le PSG devra préparer son 32e de finale de Coupe de France contre le Vendée Fontenay Club (National 3) samedi.