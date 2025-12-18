Le Paris Saint-Germain a marqué l’histoire ce mercredi 17 décembre 2025 en remportant la Coupe Intercontinentale face à Flamengo. Au-delà du titre, c’est le choix audacieux de Luis Enrique de titulariser Matvey Safonov, auteur de quatre arrêts lors de la séance de tirs au but, qui fait les gros titres de la presse européenne.

Un sextuplé historique pour le club de la capitale

Le club de la capitale termine ainsi l’année 2025 sur le toit du monde. Après avoir successivement remporté la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Supercoupe d’Europe et le Trophée des Champions, les Parisiens ont décroché leur sixième titre de l’année civile face au géant brésilien Flamengo sur le score de 1-1, avant de s’imposer 2-1 lors de la séance fatidique. Cette performance exceptionnelle propulse le PSG dans une dimension rare, puisque seuls le FC Barcelone en 2009 et le Bayern Munich en 2020 avaient réussi un tel sextuplé par le passé.

Le coup de Luis Enrique

Alors que la plupart des observateurs attendaient le retour de Lucas Chevalier dans les cages pour cette finale internationale à Doha, Luis Enrique a surpris son monde en maintenant sa confiance au portier russe. Ce choix, qualifié de dernière folie par certains spécialistes avant le coup d’envoi, s’est avéré être un véritable coup de génie tactique. L’entraîneur espagnol n’a d’ailleurs pas caché son admiration en conférence de presse, confiant que c’était la première fois qu’il voyait un gardien repousser quatre tirs au but dans un match de ce niveau.

L’Europe s’incline devant le mur russe

Au lendemain de cette victoire épique, les quotidiens sportifs du continent ne tarissent pas d’éloges sur le gardien parisien. En Espagne, Marca et AS soulignent le sens de l’anticipation exceptionnel de Safonov, rappelant que Luis Enrique a toujours eu le flair pour les décisions impopulaires qui se transforment en succès historiques. En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque un mur infranchissable, tandis qu’en Angleterre, les médias mettent en avant la dimension psychologique d’un portier qui a littéralement écœuré les tireurs de Flamengo pour offrir le premier titre intercontinental de l’histoire du football français.

Le succès de Safonov repose également sur une préparation millimétrée. Des images capturées au Qatar ont révélé que le gardien consultait une serviette contenant des analyses détaillées sur les habitudes des tireurs brésiliens avant chaque tentative. Ce mélange de talent brut et de data symbolise parfaitement l’ère moderne du club. Cette masterclass relance inévitablement le débat sur la hiérarchie des gardiens. Si Luis Enrique a refusé de trancher officiellement en soulignant la chance de disposer de deux gardiens de ce calibre, Matvey Safonov a prouvé qu’il était désormais un prétendant indiscutable pour les plus grands rendez-vous.