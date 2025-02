Coupe, Le Mans, buts… Les chiffres clés avant Le Mans / PSG

Ce mardi soir (21h10, France 2, BeIN Sports 1), le PSG affronte Le Mans en huitièmes de finale de Coupe de France. Quelques heures avant cette rencontre, quelques chiffres clés autour de cette rencontre.

Après avoir éliminé Lens et Espaly, le PSG retrouve la Coupe de France ce mardi soir avec le déplacement en huitièmes de finale contre Le Mans. Ce sera d’ailleurs le 40e huitième de finale de l’histoire des Rouge & Bleu avec un bilan de 29 qualifications et dix éliminations. Michel Kollar, historien du PSG, explique sur le site internet du club de la capitale que le PSG n’a plus été battu par un club de division inférieure en Coupe de France depuis le 4 mars 2009, soit 31 matches.

Deuxième confrontation en Coupe de France

Le PSG va disputer ce mardi soir son 259e match de Coupe de France. Le bilan est très positif avec 185 victoires, 31 nuls et 42 défaites, soit une moyenne de 72% de victoires. Depuis le début de la saison 2011-2012 et 65 matches joués en Coupe de France, les buteurs parisiens ne sont restés muets qu’à une seule occasion : face à Nice (0-0, 5-6 t.a.b.) en 8e de finale de la compétition, le 31 janvier 2022, indique Michel Kollar. Ce dernier explique que les deux équipes se sont affrontées à 16 reprises. Le PSG a remporté neuf rencontres, a concédé cinq nuls et subit deux défaites*. Le PSG et Le Mans ne se sont affrontés qu’une seule fois en Coupe de France, après la victoire 2-0 après prolongation des Parisiens en quart de finale, le 2 mars 2011, deux buts inscrits par Jean-Christophe Bahebeck et Neeskens Kebano.

* Nota : ces stats prennent en compte les 2 matches face à l’Union Sportive du Mans (USM) lors de la saison 1970-1971 (1-0, 0-0), club qui a fusionné avec le Stade Olympique du Maine lors de la création du MUC en 1985.