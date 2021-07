Courbis : “Heureusement que les Qataris sont arrivés, sinon on serait en dessous de la Bulgarie et de la Roumanie”

Alors que la possible prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG traîne en longueur, le président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi, aurait pris en main ce dossier afin de faire avancer les discussions positivement. Souvent critiqué par les observateurs de football depuis le début de son mandat au PSG en 2011, le président des Rouge et Bleu a reçu le soutien de Roland Courbis.

“Si Mbappé avait annoncé la couleur en disant qu’il donnerait sa réponse au soir de la 38e journée… mais là, la raison pour rester sera en fonction recrutement. À partir du moment où le recrutement est fait, il veut quand même partir. C’est ça qui est un peu bizarre”, a déclaré Roland Courbis sur les ondes de RMC, avant de prendre la défense de Nasser al-Khelaïfi. “Il faut arrêter de critiquer le président du PSG. Heureusement que les Qataris sont arrivés dans notre championnat il y a dix ans, sinon on serait en dessous de la Bulgarie et de la Roumanie. Aujourd’hui en tant que supporter du PSG, tu t’imagines le matin en buvant le café et en pensant “est-ce que tu penses que Messi peut venir ?” alors qu’il y a des clubs qui ne savent même pas s’ils vont redémarrer la saison. Le mec (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr) a 14 dossiers à s’occuper par jour. Je ne sais même pas comme il fait et je ne pourrais pas être à sa place pendant cinq minutes. Tu t’imagines les droits TV en France s’il n’y avait pas le PSG…”