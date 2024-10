Le PSG a concédé le match nul contre le PSV Eindhoven mardi soir (1-1) en Ligue des champions. Pour ce match, Luis Enrique a une nouvelle fois décidé de ne pas utiliser de vrai numéro 9. Rolland Courbis ne comprend pas pourquoi le coach espagnol s’entête à mettre des joueurs pas à leur poste de prédilection.

Luis Enrique est un adepte du turn-over et du positionnement de joueurs, pas forcément à leur poste de prédilection. Depuis le début de la saison et la grave blessure de Gonçalo Ramos, il a préféré mettre Marco Asensio, Lee Kang-in ou bien encore Désiré Doué au poste de faux numéro 9 plutôt que Randal Kolo Muani, spécialiste du poste. Mardi soir, contre le PSV Eindhoven (1-1), le coach du PSG avait encore une fois placé l’international sud-coréen en pointe. Un choix qui n’a pas fonctionné, l’ancien de Majorque n’arrivant pas à peser sur la défense néerlandaise. Rolland Courbis ne comprend pas que Luis Enrique ne donne pas plus de temps de jeu à Randal Kolo Muani.

« J’aurais aimé voir les mêmes actions avec un vrai numéro 9 »

« Pour ce qui est du jeu, quand les joueurs évolueront à leur poste, quand on arrêtera de nous inventer que le n° 9 peut être Kang-in Lee, on pourra discuter… Ne tombons pas dans la connerie de penser qu’en Ligue des champions et en Ligue 1, on fait deux sports différents. Le dernier match n’est pas mauvais, mais j’aurais aimé voir les mêmes actions avec un vrai numéro 9. Je refuse de croire que Randal Kolo Muani, qui est titulaire en équipe de France, ne puisse pas filer un coup de main, lance Courbis dans une interview accordée au Parisien. Je pense aussi qu’il est évident que Dembélé soit nettement meilleur côté gauche et nettement moins maladroit. Premièrement, c’est logique pour un gaucher, et deuxièmement, même si c’est le meilleur côté de Barcola, ça n’empêche pas les permutations. Je suis bien placé pour le savoir pour en avoir discuté avec Ousmane pendant cinq mois à Rennes. La jeunesse de l’effectif ? La jeunesse, je veux bien, mais bon… Donnarumma, Marquinhos, Hakimi, Ruiz, Dembélé, ce sont des joueurs expérimentés. Ce qui est emmerdant, c’est de ne pas avoir des joueurs qui jouent à leur poste. Mais bon, l’entraîneur qui ferait ça serait un entraîneur banal. »