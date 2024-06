Courtisé par le PSG, Bruno Guimaraes évoque son avenir

Bruno Guimaraes est dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG. Le milieu de terrain de Newcastle a évoqué son avenir.

Cet été, le PSG voudra se renforcer à tous les postes. Des noms sont avancés chaque jour. Pour le milieu de terrain, celui de Bruno Guimaraes a longtemps été dans l’actualité mercato du club de la capitale. Ce dossier a connu plusieurs rebondissements. Dans un premier temps, on expliquait que les dirigeants parisiens étaient intéressés et prêts à lever sa clause libératoire de 116 millions d’euros, valable que jusqu’à la dernière semaine de juin. Puis que l’international brésilien (26 ans) ne serait finalement plus une priorité du PSG pour renforcer son milieu de terrain. Dans une interview accordée à TNT Sport Brasil, Bruno Guimaraes a évoqué son avenir.

« Je suis heureux à Newcastle«

« Mon avenir ? Je suis sous contrat à Newcastle, je suis très content. Je ne sais pas ce qui va se passer avec le fair-play financier, mais je peux dire que je suis très heureux. C’est bien de voir mon nom associé à de grands clubs, cela signifie que je fais bien mon travail… mais je ne suis pas inquiet, je suis heureux à Newcastle. Nous verrons ce qui se passe. » Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Magpies, le milieu de terrain est annoncé comme une des priorités de Manchester City. Ce sera très certainement l’un des dossiers chauds du mercato estival 2024. Affaire à suivre…