Cet été, Marcus Thuram a été convoité par le PSG. Il a finalement rejoint l’Inter Milan. L’attaquant est revenu sur son choix de poursuivre sa carrière en Italie.

Lors du mercato estival, le PSG était à la recherche d’un attaquant de pointe. S’il a trouvé son bonheur avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, il a été placé dans plusieurs autres dossiers comme ceux d’Harry Kane, qui a finalement rejoint le Bayern Munich, Victor Osimhen, qui est resté à Naples, ou bien encore Marcus Thuram. Intéressé par une possible venue au PSG, l’international français a finalement décidé de rejoindre l’Inter Milan cet été. Un choix qu’il a expliqué dans une interview accordée à l’Equipe.

« Je ne demande à personne de comprendre mon choix »

« J’ai discuté avec beaucoup d’autres clubs. Ce n’était pas un choix facile. C’est un choix qui allait définir ma carrière. Je sais que j’ai fait le bon. Certains n’ont pas compris mon choix de rejoindre l’Inter plutôt que le PSG ? Mais je ne demande à personne de comprendre mon choix. Je sais pourquoi j’ai fait ce choix. Je sais que les gens qui connaissent le foot savent ce que représente l’Inter Milan, les joueurs immenses qui y sont passés. Quand on met ce maillot, on sent qu’on porte une histoire. Il y a un engouement extraordinaire, quand on croise des gens dans la rue, ils parlent tous du match qui arrive. […]C’est un des plus grands clubs d’Europe. Et puis j’intègre une équipe stable qui fonctionne très bien, qui a été finaliste de la Ligue des champions, qui a de super joueurs. Mon choix, il est lié à tout ça, en fait. »

« Je ne vais pas définir un choix de carrière en fonction de mes amis »

L’international français a également évoqué les arrivées de Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé au PSG, deux amis, et s’il avait eu un regret en les voyant arriver à Paris. « Non, pourquoi ? Si je veux les voir, je vais en vacances avec eux (sourire). Ma carrière, elle, répond à une logique d’évolution. Je ne vais pas définir un choix de carrière en fonction de mes amis.«