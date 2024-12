Actuellement en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo aurait pu rejoindre le PSG à l’été 2018 après son départ du Real Madrid.

Souvent associé au PSG depuis l’arrivée de QSI, Cristiano Ronaldo a raté sa chance il y a quelques années. Après des saisons remplies de succès au Real Madrid (2009-2018) avec notamment quatre Ligues des champions remportées, l’international portugais avait décidé de vivre une nouvelle aventure à l’été 2018. Et il a finalement rejoint la Juventus Turin contre un chèque de 105M€. Mais, la suite de sa carrière aurait pu aussi s’écrire chez les Rouge & Bleu.

« Il était intéressé par le projet parisien »

Présent dans l’émission « Rothen s’enflamme », sur RMC Sport, Patrice Evra, ami et ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, a affirmé que l’attaquant de 39 ans était intéressé par une arrivée au PSG après son aventure madrilène : « Est-ce que Cristiano a déjà eu envie de venir au PSG ? Oui. Il y a eu Paris, Arsenal… C’était avant qu’il signe à la Juventus. Il avait Chelsea, la Juventus, Paris. Il a dit qu’il n’irait jamais à Arsenal. Et il était intéressé par le projet parisien. On peut critiquer Cristiano, mais lui se serait adapté. Il aurait fait des efforts. Regardez ce qu’il fait en Arabie saoudite. C’est un Saoudien! »