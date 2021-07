Cristiano Ronaldo vers une prolongation à la Juve (GDS)

Ces dernières semaines, le nom de Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois été placé dans l’actualité du PSG. L’international portugais semblait lassé de son aventure à la Juventus de Turin et un départ, à un an de la fin de son contrat, n’était pas à exclure. Dans cette optique, deux clubs étaient annoncés intéressés, les Rouge & Bleu donc, mais aussi son ancienne écurie Manchester United. Mais selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la donne aurait changé.

Les dirigeants de la Vieille Dame et le clan du Portugais (36 ans) seraient actuellement en discussion pour une éventuelle prolongation de contrat d’un an, soit jusqu’en juin 2023. Une décision poussée par le fait que les offres du PSG et Manchester United ne sont pas assez solides. Que les impôts sur ses revenus à l’étranger sont peu importants en Italie est aussi un argument pour cette prolongation conclut le quotidien sportif.