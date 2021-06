Johann Crochet sur Donnarumma : “On est sur la certitude d’avoir un grand gardien”

Libre de tout contrat après plusieurs années passées à l’AC Milan, l’avenir de Gianluigi Donnarumma semble s’écrire au PSG. Âgé de 22 ans (1m96), l’international italien a été élu meilleur gardien de la Serie A cette saison et est devenu un titulaire indiscutable de la Squadra azzurra depuis l’arrivée de Roberto Mancini. Avec cette éventuelle arrivée, le PSG aura par la même occasion sécuriser son poste de gardien de but sur le long terme. Dans l’After Foot, le spécialiste du football italien pour RMC Sport, Johann Crochet, a rappelé que Gianluigi Donnarumma affiche de belles performances depuis quelques saisons.

“Sa saison à Milan est excellente, elle est dans la lignée de la précédente et encore de celle d’avant. Maintenant on n’est plus sur le côté jeune prometteur. Même s’il vient d’avoir 22 ans, on est sur la certitude d’avoir un grand gardien. Sur les saisons d’avant qui étaient beaucoup plus compliquées pour Milan, Donnarumma était tout aussi bon. On disait même à l’époque que sans lui ou sans ses arrêts ou avec seulement la moitié de ses arrêts, Milan aurait vécu des saisons encore plus pénibles. Cette saison il a été excellent”, note Johann Crochet, dans des propos rapportés par le site officiel de RMC. “On ne peut pas dire qu’il a atteint son plein potentiel parce qu’on attend de le voir en Ligue des champions, à l’Euro. L’Euro va être un vrai test pour lui avec un enjeu très fort. L’Italie a une équipe très forte et il va falloir un gardien très fort. Il n’a pas atteint son plein potentiel et ne l’atteindra pas avant trois, quatre ou cinq ans.”

Cependant, le spécialiste du football italien pour RMC Sport détaille également les axes de progression du gardien numéro un de la sélection italienne. “Je lui vois deux axes de progression. Le premier c’est sur les sortie aériennes et notamment au second poteau. Je le trouve parfois un peu limite dans la lecture des trajectoires et cela lui arrive parfois de passer à travers sur de longs centres ou des longs corners. Le deuxième axe de progression c’est le jeu au pied. Aujourd’hui avoir un gardien qui arrête les ballons c’est le b.a.b.a. mais on demande aussi aux gardiens de savoir construire de derrière et d’avoir un jeu au pied qui permette de faire progresser le jeu de manière différente qu’en balançant des longs ballons.”