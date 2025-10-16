Cruelle défaite du PSG Handball en EHF Champions League

Hier soir, le PSG Handball se déplaçait à Plock en EHF Champions League. Les Parisiens, après avoir longtemps mené, se sont finalement inclinés (35-32).

Si réalise un très bon début de saison en championnat avec six victoires en six matches, le PSG Handball a plus de difficultés en EHF Champions League avec deux victoires et deux défaites. Hier soir, les Parisiens se déplaçaient à Plock pour leur cinquième match européen de la saison. Le début de match est à l’avantage du PSG (4-6, 10e). Les Parisiens vont réussir à prendre jusqu’à quatre buts d’avance (5-9, 15e). Ils rentrent finalement aux vestiaires avec une avance de trois buts (13-16).

Un troisième revers en cinq matches européens

En début de seconde période, le PSG Handball va réussir à conserver une légère avance (19-21, 37e). Mais les locaux vont petit-à-petit revenir dans le match et finalement prendre l’avantage à un quart d’heure de la fin (25-23, 45e). Les Parisiens n’arriveront pas à reprendre l’avantage, comptant jusqu’à cinq buts de retard (31-26, 52e). Ils s’inclineront finalement de trois buts (35-32). Les Parisiens s’inclinent donc pour la troisième fois en cinq matches d’EHF Champions League. Ils devront se relever à domicile dans une semaine contre GOG. Avant ça, le PSG Handball se déplacera à Chartres dimanche après-midi (17 heures) pour poursuivre son sans faute en championnat.