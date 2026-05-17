Cruelle désillusion pour les Féminines du PSG en Arkema Première Ligue

Hier soir, les Féminines du PSG affrontaient le Paris FC en demi-finale de l’Arkema Première Ligue. Après avoir dominé tout le match, les joueuses de Paulo Cesar ont été crucifiées en toute fin de match (1-0).

Troisième de la saison régulière de l’Arkema Première Ligue, les Féminines du PSG jouaient la demi-finale du championnat hier soir contre le Paris FC à Jean-Bouin. Après sa lourde défaite en finale de la Coupe de France contre OL Lyonnes (1-4), elles voulaient se rattraper dans ce derby parisien afin de retrouver les Lyonnaises en finale de l’Arkema Première Ligue, qui n’ont fait qu’une bouchée de Nantes dans l’autre demi-finale (8-0). Dans ce derby, ce sont les joueuses du PSG qui dominent et se procurent les meilleures occasions. Face à un bloc bas, les Parisiennes tentent leur chance de loin par l’intermédiaire de Tara Elimbi Gilbert (19e) et Merveille Kanjinga (21e) mais sans réussite. En contre attaque, le Paris FC se procurait quelques situations, dont une sur laquelle Katarzyna Kiedrzynek réalise une belle parade (31e). Les Féminines du PSG vont croire concrétiser leur domination avec un but. Isabela marquait d’une très belle reprise, mais son but, après consultation de la VAR, a été refusé pour un hors-jeu (43e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité (0-0).

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Une ultra-domination des Féminines du PSG

Dès les premières minutes de la seconde période, les Féminines du PSG vont croire ouvrir le score. Entrée à la mi-temps à la place de Merveille Kanjinga, Rasheedat Ajibade trompait Mylène Chavas en deux temps. Mais son but a aussi été annulé après consultation de la VAR (54e). Malgré ce nouveau coup dur, les Féminines du PSG ne se découragent pas et vont se procurer de grosses occasions par l’intemédiaire deRomée Leuchter (69e) et d’Elisa De Almeida, qui a trouvé la barre (70e). Alors que l’on se rapprochait de la fin du match, le Paris FC va créer le hold up parfait. Pratiquement inoffensive pendant la rencontre, les locales vont voir Hawa Sangaré les envoyer en finale avec un but (1-0, 88e). Après cette cruelle réalisation, les Féminines du PSG vont tenter de revenir, en vain. Elles sont donc éliminées du championnat en demi-finale et réalise une saison blanche.