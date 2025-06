CS : Célébrez l’histoire, portez la légende !

A l’occasion du plus grand sacre de l’histoire du Paris Saint-Germain, l’équipe Canal Supporters fête le titre avec beaucoup de travail, et un t-shirt afin de marquer de son emprunte la communauté parisienne pour cette Ligue des Champions.

A l’occasion de la victoire du PSG en Ligue des Champions, Canal Supporters sort un t-shirt exclusif qui rend hommage à un moment d’ores et déjà gravé dans le cœur de tous les supporters. Un design sobre et puissant : au dos, toutes les dates des victoires et les villes des clubs adverses battus pour marquer le parcours historique de Paris vers la gloire. Notez que le t-shirt est en édition limitée pendant 96 heures (4 jours). Soyez donc à l’affût ces prochains jours afin de bénéficier de cette pièce qui restera, sans aucun doute, dans l’histoire de cette épopée européenne avec le sacre au bout. Les expéditions des commandes débuteront au bout des 96 heures.

🚨 EXCLU CS 🚨



À l’occasion de la victoire du PSG en LDC, on vous propose notre T-SHIRT UNIQUE :



“Paris European Tour 25”



⏱️ Édition LIMITÉE, puisqu’il est dispo UNIQUEMENT pour… 96H ! ⏱️



⚡️ Ne rate pas ta chance : commande-le MAINTENANT ⚡️https://t.co/9pUnoy4C5K pic.twitter.com/9JRzjFpXxw — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 1, 2025 X : @CanalSupporters

Le t-shirt

100% coton / Lavage à 60 degrés

Coupe unisexe oversize ultra confortable

Quantité limitée – disponible jusqu’à épuisement des stocks.

Le lien pour passer sa commande : https://monshop-cs.myshopify.com/