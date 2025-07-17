CS : La dernière chance pour obtenir son t-shirt Paris European Tour 25 !

L’équipe Canal Supporters a lancé sa collection de t-shirt après la victoire en Ligue des Champions ! Face au succès de la première vague, un réassort est arrivé avec une t-shirt blanc cette fois-ci !

Pour sa deuxième vague, Canal Supporters a opté pour l’ajout d’un t-shirt blanc à la collection Paris European Tour, idéal pour l’été ! La version noire reste disponible également. Cependant, plus pour longtemps. En effet, la vente se termine ce jeudi 17 juillet à 00h00. Dernière ligne droite pour entrer dans l’histoire en portant fièrement sur les épaules la plus grande saison de l’histoire du PSG !

🚨 𝐃𝐄𝐑𝐍𝐈𝐄𝐑 𝐑𝐀𝐏𝐏𝐄𝐋 🚨



La vente de notre T-shirt "Paris European Tour 25", célébrant la victoire historique du PSG en LDC, se termine CE SOIR à MINUIT 🌟❤️💙



En Noir ou en blanc , à vous de choisir ! 👕⚫️⚪️



👉 https://t.co/wgpq0C9yrG pic.twitter.com/fSh1tn5LdJ — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 17, 2025 X : @CanalSupporters

L’équipe Canal Supporters remercie les Csiens du fond du cœur pour le succès de cette vente qui vient marquer au fer une saison historique d’un Paris Saint-Germain qui nous rassemble tous avec amour et passion.