Design sans titre 1

CS : La dernière chance pour obtenir son t-shirt Paris European Tour 25 !

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane17 juillet 2025

L’équipe Canal Supporters a lancé sa collection de t-shirt après la victoire en Ligue des Champions ! Face au succès de la première vague, un réassort est arrivé avec une t-shirt blanc cette fois-ci !

Pour sa deuxième vague, Canal Supporters a opté pour l’ajout d’un t-shirt blanc à la collection Paris European Tour, idéal pour l’été ! La version noire reste disponible également. Cependant, plus pour longtemps. En effet, la vente se termine ce jeudi 17 juillet à 00h00. Dernière ligne droite pour entrer dans l’histoire en portant fièrement sur les épaules la plus grande saison de l’histoire du PSG !

X : @CanalSupporters

L’équipe Canal Supporters remercie les Csiens du fond du cœur pour le succès de cette vente qui vient marquer au fer une saison historique d’un Paris Saint-Germain qui nous rassemble tous avec amour et passion.

YouTube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane17 juillet 2025

Articles similaires

Lucas Hernandez

La mise au point de Lucas Hernandez sur son avenir au PSG

17 juillet 2025
Milan skriniar fener

Mercato PSG – Le dossier Milan Skriniar au point mort

17 juillet 2025
Renato Marin

Officiel : Le PSG annonce l’arrivée de Renato Marin !

17 juillet 2025
Hugo Ekitike

Mercato : Hugo Ekitike vers Liverpool, un pourcentage pour le PSG

17 juillet 2025
Bouton retour en haut de la page