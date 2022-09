CS x ParionsSport : OL / PSG – Annoncez votre pronostic !￼

Pariez avec ParionsSport en ligne sur le match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, aujourd’hui à 20h45. Toujours invaincus cette saison et en tête de la Ligue 1, c’est en conquérant que les Parisiens se déplaceront au Groupama Stadium défier des Lyonnais, qui restent sur deux défaites consécutives en championnat contre Lorient (3-1) et Monaco (2-1).

A l’occasion de ce choc, nous vous proposons en partenariat avec ParionsSport en ligne, également partenaire du Paris Saint-Germain, nos meilleurs pronostics !

Le pronostic de la redac’

Au sein de la rédac’, ce match apparaît comme le premier gros test à l’extérieur pour les Parisiens, que l’on sent fatigué par l’enchaînement des matchs, face à des Olympiens qui auront à cœur de faire oublier leurs dernières débâcles et de relancer leur marche en avant en championnat.

Nous considérons néanmoins que les hommes de Christophe Galtier ne souhaiteront pas laisser de points en route, toujours talonnés par l’Olympique de Marseille, qui possède également 19 points à l’aube de la 8ème journée.

En difficulté jusqu’à présent dans leur dos, les défenseurs lyonnais devraient avoir du mal à régler le problème Mbappé, déjà auteur de 10 buts en 8 matchs, qui profitera à n’en pas douter des espaces laissés par Malo Gusto et consorts.

La cote de son but lié à une victoire du PSG est de 2,20 sur ParionsSport en ligne.

Plus fort encore chez CS, nous imaginons le génie français inscrire plus de buts que les lyonnais, profitant de chaque ballon distillé par Neymar et Messi pour se montrer. La cote de cet événement est de 5,25 sur ParionsSport en ligne.

Ayant rencontré quelques difficultés en défense au cours des derniers matchs, à la rédac, nous estimons qu’il ne serait pas surprenant que Paris vienne encaisser un nouveau but des lyonnais,

ceux-ci ayant toujours marqué au moins un but au cours des cinq dernières confrontations en championnat face au club de la Capitale.

Nous imaginons donc un score final de 2 buts à 1 pour Paris, coté à 8,40 sur ParionsSport en ligne.

