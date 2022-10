CS x ParionsSport : PSG / Nice – Annoncez votre pronostic !

Pariez avec ParionsSport en ligne sur le match entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice, aujourd’hui à 21h00.

De retour de cette dernière trêve internationale avant la Coupe du Monde, les coéquipiers de Kylian Mbappé devront venir à bout des hommes de l’ancien club de Christophe Galtier, dans le dur en ce début de saison avec des résultats plus que mitigés.

A l’occasion de ce choc, nous vous proposons en partenariat avec ParionsSport en ligne, également partenaire du Paris Saint-Germain, nos meilleurs pronostics !

Ce match Paris Saint-Germain – OGC Nice dispose de très belles cotes chez notre partenaire ParionsSport en ligne ! Faites votre choix parmi la sélection de paris proposée ci-dessous et bénéficiez de leur offre de bienvenue, votre 1er pari est remboursé jusqu’à 200€ !

Le pronostic de la redac’

Au sein de la rédac’, nous estimons les Parisiens capables de pleinement tirer profit de cette bête blessée, qui devra notamment se passer des services de son défenseur central Jean-Clair Todibo, suspendu suite au dernier match face à Ajaccio.

Désormais seul leader, le club de la Capitale ne voudra pas relâcher la pression face aux Aiglons, afin de creuser l’écart avec ses poursuivants dans la course au titre, notamment avec son rival, l’Olympique de Marseille.

Hyperactif sur le début de saison, Neymar devrait encore faire des siennes face à une défense qui a encaissé des buts dans presque tous ses matchs.

La cote de son but sur ParionsSport en ligne est à 1,70.

En manque de son meilleur élément défensif, les coéquipiers de Gaëtan Laborde pourraient avoir du mal à survivre aux assauts répétés des Parisiens, et un pénalty pourrait être concédé par une défense forcément remaniée.

La cote de l’événement « Paris marque sur penalty » est à 2,75 sur ParionsSport en ligne.

Au retour de la trêve internationale et à l’aube d’un périlleux déplacement en Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne, nous croyons à la rédac que Marquinhos et consorts voudront assurer la victoire, et ne forceront pas leur talent contre les Aiglons. Nous imaginons donc un score final serré de 2 buts à 1 pour Paris, coté à 9,70 sur ParionsSport en ligne.

Les cotes sont susceptibles d’évoluer.

Nous vous souhaitons un bon match, et à vos paris !

Nous vous rappelons par ailleurs que les jeux d’argent sont strictement interdits aux personnes mineures. Pour ne pas faire du jeu d’argent un réflexe que je répète sans fin, il est important de me fixer des limites de temps et de faire des pauses régulières.

*Voir conditions sur le site de ParionsSport en ligne

À quelques heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre Parisiens et Niçois. Annoncez votre pronostic ici. Il y a deux semaines de cela, le PSG s’est imposé à l’extérieur face à l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 (0-1). Un résultat annoncé ici par laf et naruniko78. Félicitations à eux !