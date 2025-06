Cucurella : « J’ai souvent souffert face à Ousmane Dembélé »

Ousmane Dembélé est l’un des meilleurs joueurs du monde cette saison. Il a terrorisé beaucoup de défenseurs, dont Marc Cucurella, l’international espagnol de Chelsea.

Avec 33 buts et 15 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues avec le PSG, Ousmane Dembélé a réalisé la meilleure saison de sa carrière. En plus de ces statistiques XXL, il a aussi garni son palmarès avec une nouvelle Ligue 1, une Coupe de France, un Trophée des champions et une Ligue des champions, avec peut-être en ligne de mire une Coupe du monde des clubs. Favori au Ballon d’or, l’international français a continué de martyriser ses adversaires tout au long de l’exercice 2024-2025.

« Il est rapide, ambidextre, imprévisible »

Avec ses facultés à dribbler et sa force dans les un contre un, le numéro 10 du PSG a souvent écœuré ses défenseurs. C’est le cas de Marc Cucurella, le latéral gauche de la sélection nationale espagnole et de Chelsea. Dans une interview accordée au streamer Maarc Caastro, l’international espagnol a expliqué qu’Ousmane Dembélé avait été l’adversaire le plus difficile sur lequel il a dû défendre. « Il est rapide, ambidextre, imprévisible.. J’ai souvent souffert face à lui, surtout au dernier Euro. »