Da Fonseca : “Avant mon départ de cette vie, j’aimerais que Paris gagne une Champions League”

Arrivé sur le banc du PSG en janvier dernier afin de remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino vit des premiers mois intenses avec son nouveau club. Toujours en lice pour remporter trois compétitions (Ligue 1, Ligue des champions et Coupe de France), le club de la capitale peut encore réaliser une fin de saison 2020-2021 historique. Dans un entretien accordé à Foot Mercato, l’ancien joueur du PSG, devenu consultant pour beIN SPORTS – Omar Da Fonseca – s’est exprimé sur son compatriote, Mauricio Pochettino. Pour l’ancien attaquant, l’entraîneur parisien possède un groupe de qualité pour remporter une Ligue des champions.

“Est-ce que Pochettino va la gagner ? J’espère, je voudrais. Parce que j’aimerais, avant mon départ de cette vie, que Paris gagne une Champions League. Je pense que pour le football français, il y a aussi la possibilité d’avoir une équipe française qui gagne la Champions League”, a commenté Omar Da Fonseca à FootMercato. “Et en plus, il faut se le dire, il vient dans une équipe, un club, où je crois qu’il y a très peu de choses qui manquent. De par l’organisation et l’ambition qui existent et de par la quantité et la qualité des joueurs qui composent le groupe aujourd’hui. Donc, il y a beaucoup de matières premières. Rien ne garantit le succès, le football reste aléatoire. Parfois sans le résultat, les scénarios sont plus compliqués à pouvoir être établis.”