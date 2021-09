Da Fonseca : « L’équipe doit se mettre au service de la MMN »

La première de la triplette offensive du PSG, Lionel Messi – Neymar – Kylian Mbappé, hier soir contre le Club Bruges n’a pas été une réussite. Les trois joueurs ont essayé de se trouver mais sans pour autant réussir à se procurer des occasions dangereuses. Certains s’inquiètent déjà ce qui n’est pas le cas d‘Omar Da Fonseca. Il estime que c’est l’équipe qui doit se mettre au service de la MMN.

« Absolument ! Dit comme ça, c’est péjoratif, ça minimise la qualité de ce qu’ils ont à faire. Mais il faut que les sept autres privilégient l’implication à l’inspiration. On peut raconter ce qu’on veut mais Messi ne défendra jamais, Neymar le fait mais avec la même envie que ma petite fille au moment d’aller à la crèche… Les sept autres joueurs du PSG doivent être les garants de l’organisation et de la lucidité à la perte du ballon, pense Da Fonseca dans un entretien accordé au Parisien. Il y a une vraie philosophie à imposer. Paris sera obligé de montrer une supériorité dans le jeu, de tenir le ballon et de prendre le risque d’aller jouer dans le camp adverse.«

L’Argentin explique ensuite les risques de ce projet. « La mission de Pochettino est de mettre le talent en valeur mais aussi de donner un cadre, une mission précise à chacun des sept autres en s’appuyant sur une méthodologie de base. L’envers du décor, ça peut en chambouler certains. N’est-ce pas ce qui arrive à Wijnaldum, qui semble souffrir d’une espèce de timidité compétitive ? L’influence de ces trois mecs ne doit pas faire naître de complexe chez les autres. Pochettino a un drôle de boulot.«