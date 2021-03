Dagba : “C’est l’objectif, de gagner le plus de matches possibles”

De retour à la compétition après un mois d’absence, Colin Dagba a déçu (noté 4/10 par la rédaction CS) lors de la victoire du PSG sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (1-0). Après la rencontre, le latéral droit parisien a tenu à mettre en avant ce succès important pour la course au titre de champion de France, dans des propos accordés au site officiel du PSG

“C’est l’objectif, de gagner le plus de match possible. On est déjà à deux, c’est bien, c’était vraiment important de gagner ce soir. C’était un match compliqué, mais on a su gagner sur un score de 1-0, mais le plus important c’était la victoire ce soir”, a souligné Colin Dagba au site officiel du PSG. “Le but de Pablo ? On a vu du jeu collectif, sur les couloirs, on est passés du côté gauche, on essaye de basculer vite et Pablo a conclu avec une belle finition sur ce but.”

Outre Colin Dagba, Pablo Sarabia, unique buteur de la rencontre, a également souligné l’importance de ce succès. “C’était très important de gagner aujourd’hui, parce que Lille a gagné et Lyon aussi, et cette victoire était importante pour continuer. Mon but ? C’était une belle action pour toute l’équipe. J’ai vu que Gana m’avait vu, j’ai essayé de contrôler et de frapper sur le côté. C’est un bon but.”