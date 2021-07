Dagba et Rafinha toujours absents pour LOSC / PSG (LP)

Le PSG a terminé sa préparation ce mardi en arrachant le match nul face au FC Séville en fin de match (2-2). Les Rouge & Bleu peuvent désormais se concentrer sur leur premier match officiel de la saison contre le LOSC à l’occasion du Trophée des Champions (dimanche à 20h sur Amazon Prime Vidéo) à Tel-Aviv. Le club de la capitale aura pour objectif de soulever cette coupe pour la onzième fois de son histoire.

Après un jour de repos, les Parisiens retrouveront le chemin de l’entraînement ce jeudi “avec deux séances au programme qui lanceront une fin de semaine intense avec deux autres entraînements prévus vendredi et samedi matin”, rapporte leparisien.fr. Concernant les internationaux (Presnel Kimpembe, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira et Kylian Mbappé), ils poursuivent leur programme aménagé et pourraient être disponibles pour le match face au LOSC, comme déclaré par Mauricio Pochettino. Après ces quelques jours d’entraînement, les Rouge & Bleu prendront la direction de Tel-Aviv le samedi après-midi.

Pour ce match, l’entraîneur parisien ne pourra toujours pas compter sur les vacanciers : Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Marco Verratti, Leandro Paredes, Pablo Sarabia, Ángel Di María et Neymar Jr. Comme annoncé dans un communiqué, Sergio Ramos sera absent en raison d’une blessure au mollet et retrouvera l’entraînement dans une semaine. De son coté, Juan Bernat poursuit sa reprise progressive. Enfin, Le Parisien précise que Colin Dagba et Rafinha seront toujours absents pour ce match face aux Lillois. Le latéral droit revient d’une blessure à la cheville tandis que le Brésilien est en soins après une entorse au genou. “Ils sont à l’infirmerie et ne feront pas le déplacement en Israël.”