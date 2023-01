Dainis Kristopans va quitter le PSG Handball l’été prochain

Le PSG Handball, qui a perdu plusieurs joueurs importants l’été dernier, va connaître la même chose l’été prochain. Dainis Kristopans joue ses derniers mois comme joueur du Paris Saint-Germain.

Arrivé au PSG Handball en juillet 2020, Dainis Kristopans avait vécu deux premières saisons compliquées. Mais lors de cet exercice 2022-2023, il est l’un des meilleurs joueurs des Rouge & Bleu. Malgré ce nouveau statut, il ne prolongera pas l’aventure parisienne pour une quatrième saison. En fin de contrat en juin 2023, le géant letton (32 ans, 2m15) a décidé de ne pas prolonger son contrat et de poursuive sa carrière en Allemagne au sein de l’actuel sixième du championnat, le MT Melsungen. Il y retrouvera un entraîneur qu’il connaît bien, Roberto Garcia Parrondo avec qui il avait gagné la Ligue des Champions avec le Vardar Skopje en 2019.

Le joueur le plus grand du monde

Le joueur le plus grand du monde a signé un contrat de quatre ans avec le club allemand, qui a officialisé la nouvelle sur son site internet. Le PSG Handball confirmera par la suite ce départ. En trois ans avec les Rouge & Bleu, il aura remporté deux championnats de France (2021, 2022) et deux coupes de France (2021, 2022). « En deux saisons, l’arrière droit a inscrit 392 réalisations en 105 matches toutes compétitions confondues« , indique le PSG dans son communiqué. Lors de ses derniers mois à Paris, il a encore deux grands objectifs à réaliser, conserver le titre de champion de France et enfin soulever la Ligue des Champions sous le maillot parisien.