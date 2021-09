Demain soir (21 heures, Canal + Decalé), Montpellier se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Après un début de saison difficile (1 défaite, 1 nul), les Montpelliérains restent sur trois matches sans défaites en championnat (1 victoire, 2 nuls).

Les coéquipiers de Mamadou Sakho affronteront les Rouge & Bleu qui sont sur une série de sept victoires en sept matches depuis le début de la saison en Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Olivier Dall’Oglio s’est présenté devant la presse. Il s’attend à un match compliqué mais assure que son équipe aura des arguments à faire valoir. « Tout le potentiel du PSG ne s’est pas encore exprimé, même si on sent qu’il y a un vrai état d’esprit. On sent que ce n’est pas encore huilé mais ils survolent le championnat de France, ils sont bien au-dessus. Le potentiel talent est énorme. On sait que nous ne sommes pas à ce niveau-là mais on va chercher des arguments pour contrer cette équipe de Paris. »