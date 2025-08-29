Damien Comolli (Juventus) très vague sur le dossier Randal Kolo Muani

En pleines négociations avec le PSG pour la venue de Randal Kolo Muani, le directeur général de la Juventus, Damien Comolli, a tenu des propos assez vagues sur ce dossier.

Dans cette dernière ligne droite du mercato estival, le PSG se concentre sur les départs de plusieurs joueurs de son effectif. À ce jour, la direction parisienne doit encore finaliser les transferts de Gianluigi Donnarumma, Carlos Soler, Marco Asensio et Randal Kolo Muani. Et concernant l’international français, les négociations avec la Juventus se poursuivent pour un prêt payant assorti d’une obligation d’achat.

À lire aussi : Mercato – Randal Kolo Muani refuse un cador de Premier League

« Je ne sais pas comment ça va finir »

Si plusieurs sources se montrent optimistes pour la réalisation de ce transfert, le direction général de la Juve, Damien Comolli, a tenu des propos assez vagues concernant la venue de l’attaquant parisien dans le Piémont : « On a eu quelques discussions avec le PSG, mais ce n’est pas allé plus loin. Je ne sais pas comment ça va finir. On doit faire attention au fair-play financier de l’UEFA. Le moindre euro compte. On a déjà deux très bons attaquants avec Dusan Vlahovic qui va rester avec nous et Jonathan David. Avec ces deux-là, on est très contents de ce qu’on a », a déclaré le dirigeant de la Vieille Dame, dans des propos rapportés par L’Equipe, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions.