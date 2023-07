Daniel Levy reste ferme sur le dossier Harry Kane

Le PSG semble s’être positionné sur le dossier Harry Kane et en avoir fait une priorité. Cependant, en plus de la concurrence du Bayern Munich, il faudra faire face à l’inflexibilité du président de Tottenham, Daniel Levy. Ce dernier campe sur ses positions et ne souhaite accepter aucune offre pour son capitaine et attaquant.

Alors que le PSG recherche activement un attaquant de pointe, et que les derniers échos de la presse avancent une enveloppe de 200 millions d’euros pour renforcer le secteur offensif, le nom d’Harry Kane revient avec insistance et est annoncé comme priorité pour les dirigeants parisiens. En plus de la concurrence du Bayern Munich, le Paris Saint-Germain devra faire face à la fermeté de Daniel Levy. En effet, selon les dernières informations de Fabrizio Romano sur le dossier, le président de Tottenham n’a d’accord avec personne et n’a pas l’intention de vendre l’attaquant anglais. Malgré les discussions qui existent bel et bien entre le Bayern Munich et le clan Harry Kane, Daniel Levy reste inflexible. Pourtant, le journaliste italien spécialiste du mercato avance une admiration de Thomas Tuchel pour l’attaquant anglais, ce qui aurait installé entre le champion d’Allemagne et le joueur de 30 ans une bonne entente. Toutefois, l’offre des Bavarois de la semaine passée a tout de même été refusée par le board des Spurs, ce qui n’empêcherait pas pour autant le Bayern Munich de revenir à la charge, toujours selon Fabrizio Romano.

A lire aussi : Mercato – Le Bayern revient à la charge pour Harry Kane

De son côté, le PSG reste spectateur des pourparlers entre le Bayern Munich et Harry Kane, malgré la position de priorité de l’attaquant anglais dans la hiérarchie pour le mercato des attaquants. A ce jour, le dossier Harry Kane ne dépend que de Daniel Levy. En effet, le président ne Tottenham ne veut aujourd’hui accepter aucune offre.