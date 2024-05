Daniel Riolo  » 180 millions qui ne bougent pas du banc »

Après une saison collective réussie, l’heure du bilan des individualités a sonnée. L’éditorialiste Daniel Riolo ne s’est pas privé de remettre en doute le mercato 23/24 du PSG.

Lors de l’été 2023, une véritable révolution démarrait au PSG : 12 recrues venaient rallier le Parc de Princes pour participer à ce tout nouveau projet parisien, sans « bling-bling » et supervisé par l’expérimenté Luis Enrique. Si tout le monde était enthousiaste, la donne est désormais différente pour certains éléments du vestiaire Rouge & Bleu, Manuel Ugarte ( débarqué pour 60M€) et Milan Skriniar (arrivé libre) ont perdu leurs places de titulaires au fur et à mesure de la saison. Kang-In Lee (recruté pour 22M€) et Marco Asensio (signé libre) sont bien trop discrets sur le terrain et leurs performances ne reflètent pas leur talent. Concernant la doublette offensive, composée de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, aucun ne s’est imposé. Recrutés pour 180M€, les attaquants parisiens ne semblent pas faire l’unanimité dans l’esprit de « Lucho » et sont cantonnées au banc. Pourtant, l’ex-buteur de Francfort (recruté pour 95M€) et l’attaquant portugais (acheté pour 65M€) devaient se disputer la place de numéro 9 du Paris Saint-Germain. C’était sans compter sur un Bradley Barcola en feu, qui a poussé Luis Enrique à replacer Kylian Mbappé en pointe de l’attaque. Un choix crucial, ne laissant plus aucun suspens quant à la hiérarchie de l’attaque parisienne. Hier soir, Daniel Riolo n’a pas hésité à pester contre les recrues parisiennes.

🎙️ " Y'a 180 millions qui ne bougent pas du banc un soir de Coupe de France."@DanielRiolo estime qu'il y aura quand même un chantier important pour remodeler l'effectif du PSG cet été. pic.twitter.com/9nrc5oowXO — After Foot RMC (@AfterRMC) May 25, 2024

Des recrues décevantes et une équipe en chantier

Au micro de l’After RMC, l’éditorialiste s’est montré dubitatif sur les cas de Ramos et Kolo Muani » Tu as 2 attaquants, donc 180M€ qui ne bougent pas du banc un soir de finale de Coupe de France. » Mais Riolo ne s’est pas arrêté aux 2 attaquants, il a aussi attaqué une nouvelle fois, Bradley Barcola : « Il y a une petite pépite qui soit disant doit être le remplaçant de Mbappé, mais à mon avis, il est très très très très loin des 7 années, du nombre de buts et de ce qu’a fait Mbappé au PSG. Je pense qu’il ne le fera jamais de sa vie ». Des mots durs envers l’ailier français, qui avait déjà été traité « d’agneau » par le journaliste. Il s’est également interrogé sur la capacité d’Ousmane Dembélé à devenir le patron de l’attaque parisienne, et il a même insisté sur la nécessité de reconstruire le milieu de terrain, ainsi que la défense. Selon lui « cet effectif qui a été reconstruit l’été dernier, il va falloir beaucoup le retoucher. »