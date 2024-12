Pour le compte de la sixième journée de Ligue des Champions, le PSG affronte le RB Salzbourg ce mardi soir (21h sur Canal +). Une rencontre on ne peut plus importante pour laquelle les hommes de Luis Enrique peuvent arriver en confiance.

Après cinq journées de cette nouvelle formule de Ligue des Champions, le PSG compte quatre points et pointe à la 25e place au classement. Virtuellement éliminé de toutes compétitions européennes, les hommes de Luis Enrique semblent avoir toutes les raisons d’arriver à la Red Bull Arena confiants. C’est en tous cas ce qu’affirme Daniel Riolo au micro de l’After Foot : « C’est l’adversaire. C’est inimaginable d’envisager autre chose qu’une victoire. C’est un club qui est cinquième en Autriche, il leur manque en plus trois joueurs, c’est le club paillasson de cette Ligue des Champions parce que tout le monde les tarte. C’est de se dire que tout le manque de réussite du PSG ces dernières semaines, parce que les occasions ils se les crée, c’est impossible que contre cette équipe là ça ne passe pas. C’est ça en fait, qui te fait être confiant. C’est de se dire que ce n’est pas possible« .