Au lendemain du match nul (1-1) entre le PSG et l’OGC Nice, les critiques continuent de tomber sur les Parisiens. Dans un match à deux visages, le regain de forme des joueurs de Luis Enrique coïncide avec la sortie de Randal Kolo Muani. Ce qui n’a pas échappé à Daniel Riolo, au micro de l’After Foot.

Au terme de la septième journée de Ligue 1 et du match entre le PSG et l’OGC Nice, Randal Kolo Muani a été crédité de la note de 3 dans les colonnes de L’Equipe, et 2 pour Le Parisien. Après un premier acte compliqué à l’Allianz Rivieira, l’attaquant international français a cédé sa place au retour des vestiaires à Kang-In Lee. C’est donc en seconde période que les joueurs de Luis Enrique ont réussi à corriger le tir et revenir au score. Dans ce contexte, l’éditorialiste Daniel Riolo, comme toujours au micro de l’After Foot, s’est fendu d’une analyse bien tranchée concernant Randal Kolo Muani, que le PSG a recruté en toute fin de mercato estival 2023 pour près de 90M€ : « Ne pas voir le PSG gagner un match de championnat c’est toujours un évènement, le voir se faire bouger comme il s’est bouger pendant une mi-temps c’est toujours un évènement, ne pas comprendre le jeu qui est mis en place, c’est un non-évènement puisque c’est maintenant complètement habituel. C’est comme la recherche du jeu avec neuf ou sans neuf, ce soir je pense qu’il (Luis Enrique ; NDLR) a définitivement enterré Kolo Muani, et après tout Kolo Muani n’est pas fait pour cette équipe, donc autant s’en séparer, lui signer un bon ou lui payer un billet d’avion« .

Cependant, le bilan en terme de temps de jeu de Randal Kolo Muani au PSG n’est pas bien enchantant. En effet, le numéro 23 Rouge & Bleu, depuis son arrivée sous les cieux parisiens, compte 48 rencontres toutes compétitions confondues, dont 26 en tant que remplaçant. Pire encore, il n’a disputé que 9 rencontres en intégralité. Baladé entre le couloir droit et l’axe de l’attaque, RKM, en l’absence de Gonçalo Ramos en ce début de saison, voit Kang-In Lee et Marco Asensio lui passer devant pour occuper le front de la ligne offensive : « Ca fait longtemps qu’il était pas titulaire en neuf, là ce soir il l’a mis, et ça marche pas, il n’est pas fait pour cette équipe Kolo Muani, donc au revoir monsieur. Jouons avec un faux neuf, que ce soit Asensio ou Kang-In Lee parce que le PSG joue mieux comme ça« , conclue Daniel Riolo.