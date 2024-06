Daniel Riolo attaque violemment Nasser al-Khelaïfi

Hier après-midi, Kylian Mbappé a réglé ses comptes avec Nasser al-Khelaïfi sans le citer. Daniel Riolo en a profité pour fustiger le président du PSG.

Lundi soir, le Real Madrid a officialisé l’arrivée de Kylian Mbappé, libre de tout contrat, lui qui n’avait pas prolongé avec le PSG. Présent en conférence de presse hier soir, l’attaquant (25 ans) a évidemment été questionné sur sa fin d’aventure avec le club de la capitale. Au moment d’évoquer sa dernière saison sous le maillot Rouge & Bleu, il n’a pas hésité à régler ses comptes avec Nasser al-Khelaïfi, sans jamais le citer. Invité à réagir sur cette sortie médiatique dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo n’a pas hésité à tacler la gestion du président du PSG, estimant que Nasser al-Khelaïfi était en train de tuer le club. « L’institution, quand elle est mal incarnée, quand elle est trainée dans la boue par un président incompétent. Celui qui a fait le plus de mal à l’institution PSG, ce n’est pas Mbappé, c’est Monsieur Nasser Al-Khelaïfi, cet incompétent de président qui n’a pas vendu le joueur quand il fallait le vendre, qui a fait la merde qu’il a fait en le gardant pour le laisser partir libre, qui a impliqué un président de la République, qui a fait voyager sa mère à qui il a promis des milliards… et sa mère elle les a pris les milliards ! Ils ont tous fait de la merde, mais le principal responsable, ça reste le président.

A voir aussi : Kylian Mbappé : « Luis Enrique et Luis Campos m’ont sauvé »

« On n’est pas classe avec les gens pas classe »

Le polémiste a ensuite expliqué comprendre la sortie médiatique du meilleur buteur de l’histoire du PSG. « On s’attendait à cette explication, à ce que ça prenne la tournure d’un règlement de comptes. Est-ce que c’était l’endroit ? Je ne sais pas. C’est peut-être la seule chose qui me dérange dans cette histoire. Qu’il s’explique, qu’il donne sa version, ça me semble normal. Le faire dans le cadre de l’équipe de France ? C’est une question qui peut se poser. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit. Il aurait pu attendre ou le faire juste avant Clairefontaine. […] La classe, ça se provoque. On est classe avec les gens classe. On n’est pas classe avec les gens pas classe. Je ne pense pas que Nasser al-Khelaïfi soit quelqu’un de raffiné, de classe. C’est un type tout à fait quelconque d’un point de vue moral. Il n’y a pas de raison que Mbappé soit classe avec des gens pas classe. »