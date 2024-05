Daniel Riolo : « Barcola m’a dit merci publiquement »

La première saison de Bradley Barcola au PSG vend de belles promesses pour l’avenir. En Ligue des Champions, le Français a connu un épisode malheureux avec une entrée en jeu compliquée face à Newcastle le 28 novembre dernier, qui lui avait value de vives critiques de la part de Daniel Riolo.

Pour son troisième match de Ligue des Champions dans sa carrière, Bradley Barcola est entré en jeu le 28 novembre 2023 face à Newcastle. Une rencontre au cours de laquelle le PSG a été mené au score (0-1) jusqu’aux ultimes secondes et un penalty transformé par Kylian Mbappé. Sur la pelouse du Parc des Princes, le numéro 29 Rouge & Bleu parvient à se trouver en position d’égaliser mais n’y parvient pas, avec notamment des ratés marquants. Ces derniers, à la fin du match, ont largement été soulignés par les observateurs, notamment Daniel Riolo qui, au micro de l’After Foot, avait qualifié le joueur formé à l’OL de « petit agneau« , n’ayant pas le niveau de la Ligue des Champions, qu’il fallait envoyer en Youth League. Une déclaration qui semble-t-il a eu son effet, à en croire le principal intéressé : « Honnêtement, ça ne peut que faire grandir. Quand on tombe sur toi comme ça, ça ne peut que te pousser à te donner à fond, à montrer que tu n’es pas un agneau (rire ; Ndlr) comme j’ai pu l’entendre, de montrer que tu es un bon joueur, que tu sais ce que tu fais et que tu sais ce que tu veux. Voilà, je n’ai pas douté dans ces moments-là. Même dans ces moments-là où on a voulu m’enterrer, j’ai toujours continué à croire en moi« , a déclaré Bradley Barcola pour l’émission Tout le Sport sur France 3 ce jeudi soir, avant la finale de la Coupe de France (samedi 25 mai à 21h sur BeIN Sports et France TV).

Une réaction qui a plu à Daniel Riolo, qui l’a évoqué et y a répondu dans la foulée une nouvelle fois sur le plateau de l’After Foot : « Barcola m’a dit merci publiquement. Il a dit qu’entendre ‘l’agneau’, ça l’a fait progresser, ça lui a donné envie de se battre et de me faire taire« . Dans la foulée, l’éditorialiste a expliqué ne pas être là pour « cirer les pompes » des joueurs, mais donné son avis et son analyse, et c’est en ce sens qu’il a pu se montrer dur avec Bradley Barcola.