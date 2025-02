Daniel Riolo : « Ce PSG là est beaucoup beaucoup trop en avance sur le reste de la Ligue 1 »

Pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé (2-3) sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Une victoire dans la continuité de la saison des Rouge & Bleu, qui continuent de réciter leur football sur les pelouses de France.

Dans une atmosphère tendue, les hommes de Luis Enrique ont foulé la pelouse du Groupama Stadium ce dimanche soir pour l’affiche de la 23e journée de Ligue 1. Au terme de la rencontre, le PSG regagne la capitale avec les trois points, acquis avec plus ou moins de facilité. Si aucun match n’est facile, les Parisiens ont maîtrisé leur sujet face aux Lyonnais, avec un score ne reflétant pas forcément la domination d’Ousmane Dembélé et ses coéqupiers face aux joueurs de Paulo Fonseca. Dans l’après match, au micro de l’After Foot, l’éditorialiste Daniel Riolo a partagé son analyse : « Le score ne reflète pas le match que j’ai vu parce que 3-2 ça semble serré. Un 3-3 n’aurait absolument rien dit de la supériorité des Parisiens. Je ne vois pas comment tu peux les prendre, en tous cas pas une équipe de Ligue 1, c’est impossible. Il n’y a pas une seule équipe qui a assez de qualité technique pour troubler une équipe qui est à ce point rodée maintenant, collectivement. Ce PSG là est beaucoup beaucoup trop en avance sur le reste de la Ligue 1, ça crève les yeux, ils sont bons partout, c’est une régalade tactique, technique, c’est parfait !« .

YouTube : Canal Supporters Paris