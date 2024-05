Daniel Riolo : « Ce PSG s’est construit une force collective »

Ce mercredi 1er mai 2024 est un jour historique pour le PSG qui dispute la quatrième demi-finale de Ligue des Champions de son histoire. Si le club de la capitale ne s’y est pas habitué pour autant, le vent semble avoir tourner à l’approche de l’évènement et l’optimisme gagne les esprits.

A l’approche des grands-rendez vous européens dans l’histoire récente du Paris Saint-Germain, l’ambiance n’était pas des plus positives ces dernières saisons. Cependant, le vent semble avoir tourner à quelques heures du coup d’envoi de la demi-finale de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le PSG : « Il n’y a pas obligation de gagner ce soir pour se qualifier dans une semaine. Il y a énormément de résultats qui mettront les Parisiens en confiance: un match nul, évidemment une victoire. Mais j’ai envie de vous dire que même si le PSG devait perdre par un but d’écart, je crois que la confiance qui habite le club en ce moment resterait au beau fixe en vue du match retour. Ce PSG s’est construit une force collective, qui semble porter à peu près tout le monde dans cette équipe. Et même les supporters. C’est très rare« , a expliqué Daniel Riolo sur les antennes de RMC ce mercredi matin dans l’émission Apolline Matin.

L’éditorialiste de l’After Foot a poursuivi en expliquant les multiples déceptions des supporters du PSG ces dernières saisons suite aux échecs sur la scène européenne : « Les deux dernières années ont été durs pour les supporters du PSG. On avait le sentiment que tout ne reposait que sur une ou deux stars, qu’il n’y avait pas d’équipe, et qu’aller au-delà des huitièmes de finale, c’était devenu un exploit. Parce qu’il y avait cette force de l’habitude de prendre le coup derrière la tête au moment des huitièmes, qu’il y aurait une décision d’arbitre ou un mental défaillant, qu’il y aurait toujours quelque chose qui n’irait pas. Cette année, ça n’a pas été toujours facile dans la phase de poules, mais derrière, il y a eu cette qualification contre le Barça. Cette force collective qui s’est mise en œuvre« .

Quelle adversité de la part du Borussia Dortmund ?

Si la positivité prend de l’ampleur parmi les suiveurs et observateurs du Paris Saint-Germain, l’adversité qui sera proposée par le Borussia Dortmund reste un mystère, comme l’analyse Daniel Riolo, toujours dans l’émission Apolline Matin : « Les journalistes allemands l’ont rappelé, on ne sait jamais quel match va proposer ce Borussia Dortmund. Ce qu’il a fait lors du quart de finale retour contre l’Atlético de Madrid (4-2), personne ne s’y attendait. Une énorme prestation, un pressing sur quatre-vingt-dix minutes, ils les ont étouffés. Et franchement, faire ça à l’Atlético de Madrid, c’est très rare« .

« Un tirage sympa »

Outre l’adversité que proposeront les hommes d’Edin Terzic ce soir (21h sur Canal +) sur la pelouse du Signal Iduna Park, les planètes semblent s’aligner selon Daniel Riolo : « Alors oui, j’ai envie de me dire que les planètes sont alignées pour le PSG et que jouer Dortmund en demi-finale, c’est comme un cadeau, parce que d’habitude en demi-finale, on joue un cador, on joue Manchester City. Mais rappelons que le coup de bol, ça peut parfois exister. Parce qu’en 2020, l’année du Covid avec ce fameux final 8, le PSG avait joué le RB Leipzig, qui n’était pas un monstre européen, et ça s’était très bien passé mais sur un match (3-0). Là, il y a l’aller-retour. Dortmund, effectivement, ça n’est pas un monstre européen. Je ne me risquerai pas à dire que Paris est favori, mais que c’est plutôt un tirage sympa« .