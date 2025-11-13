C’est en pleine trêve internationale que le PSG ne cesse de voir son nom apparaître dans la rubrique mercato de tous les médias. Le sujet a été posé sur la table de l’After Foot, et l’émission d’RMC a son avis sur la piste la plus chaude du moment.

Avec l’approche de la fin de l’histoire entre Marquinhos et le PSG, les performances en deçà d’Illia Zabarnyi ou Lucas Beraldo, la défense centrale du club de la capitale semble être ciblée comme un secteur de jeu à renforcer. Ainsi, c’est le nom de Dayot Upamecano qui revient avec insistance sous les cieux parisiens. S’il arrive en fin de contrat à la fin de cette saison 2025 / 2026, le défenseur central français ne devrait pas manquer de prétendants, et selon les dernières informations à ce sujet, nul doute que le Paris Saint-Germain en fera parti si aucun accord n’est trouvé avec le Bayern Munich pour une prolongation de contrat. Nos confrères d’RMC Sport affirment de leur côté qu’une offre parisienne pourrait arriver aux représentants de Dayot Upamecano cet hiver. En Allemagne, Christian Falk, journaliste pour BILD, a fait échos d’une confiance des dirigeants bavarois dans ce dossier : « Nous sommes en pourparlers avec Upamecano. Je pense qu’il se sent bien à Munich. C’est évidemment une décision importante pour lui aussi. En général, il se plaît beaucoup au Bayern. Nous aimerions le garder. Je suis prudemment optimiste« , a déclaré le président Herbert Hainer, au quotidien local Abendzeitung.

Si la piste Dayot Upamecano au PSG semble bel et bien réelle, celle-ci enchante Daniel Riolo. L’éditorialiste pour RMC a partagé son sentiment sur le sujet, avec un avis bien tranché : « Evidemment que c’est LE joueur qu’il faut aller prendre là. Soit, ils (les dirigeants bavarois) réussissent à le séduire et il reste au Bayern, parce que c’est quand même un club extraordinaire. Mais si toi, dans la bataille de séduction qui va être entamée, s’il a envie de revenir en France… oui, pour le PSG c’est fantastique« , a-t-il déclaré au micro de l’After Foot.