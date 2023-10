Si le PSG a acté un précieux succès à Brest ce dimanche (2-3), 10e journée de Ligue 1, cela n’a pas été de tout repos. Un état de fait lié aux choix tactiques de Luis Enrique selon Daniel Riolo.

Victorieux face au Milan en milieu de semaine, le PSG s’est offert un troisième succès de rang ce dimanche sur la pelouse du Stade Brestois. Une partie décousue qui a finalement été entérinée par un pénalty, en deux temps, de Kylian Mbappé dans les dernières minutes (2-3). Un but salvateur alors que les Parisiens avaient pourtant parfaitement entamé leur match en menant par deux buts d’écart. Des défaillances rouge et bleu qui découlent, en majorité, des choix de Luis Enrique, a estimé Daniel Riolo ce dimanche soir.

▪️ Kylian Mbappé et Warren Zaïre-Emery performants



▪️ Gonçalo Ramos transparent



▪️ Milan Skriniar fébrile



Daniel Riolo en a déjà marre…

« Le PSG s’est baladé et a ensuite arrêté de se balader. Je ne dis pas que Luis Enrique est mauvais, loin de là, il a énormément de qualités, mais Luis Enrique me fatigue, a-t-il pesté sur les ondes de RMC. Je n’aime pas ces personnages prétentieux, arrogants, qui veulent avoir raison jusqu’au bout. Ça m’agace. Il a le moyen de mettre une bonne équipe et un bon système, mais il ne le fera pas. Car jusqu’au bout, il va vouloir nous fermer nos bouches avec son 4-2-4. Et on verra qu’à chaque fois que le PSG est pressé, il est en difficulté (…) Je ne comprends pas ce système-là, je ne vois pas ce qu’il apporte. (…) Résultat, ça s’est épuisé et Brest est revenu.

Il a fallu un penalty à l’arrache de l’arrache pour que le PSG gagne ce match. L’allure du match aurait largement pu donner un nul. Comme à chaque fois qu’il essaye de jouer en 4-2-4, le PSG a des problèmes. Je ne sais pas jusqu’où veut aller Luis Enrique en s’obstinant de cette façon. Il peut gagner tout ce qu’il veut, mais son attitude par rapport à ça me gave au plus haut point. »