Deux jours après la victoire de l’Equipe de France (1-0) face à l’Autriche pour son entrée en lice dans cet Euro 2024, la copie rendue par Ousmane Dembélé fait débats. Entre ceux qui estiment que le numéro 10 du PSG a apporté du danger par sa percussion sans être décisif et d’autres qui estiment l’ailier « très moyen ».

Comme à l’accoutumée des lendemains de matchs, les débriefings ne se font pas attendre. Sur le plateau de l’After Foot sur les ondes d’RMC, le nom d’Ousmane Dembélé est revenu, et éditorialiste phare Daniel Riolo a partagé son sentiment à propos du joueur du Paris Saint-Germain : « Je voulais parler de Dembélé. Qui se souvient de la dernière fois que Dembélé a fait un bon match en Equipe de France ? C’est difficile, vraiment. […] ça fait longtemps qu’on voit Dembélé, et ça fait également très longtemps qu’on est parfois emballés, très rarement subjugué, et le plus souvent déçu par ce qu’il propose sur le terrain« , a-t-il déclaré, faisant par la suite une comparaison entre Ousmane Dembélé et d’autres joueurs qu’il met dans la même catégorie que l’ailier Rouge & Bleu : Marcus Rashford, Jadon Sancho, ou encore Joao Félix. Des joueurs de côtés qui ne parviennent pas à trouver de la régularité, toujours selon Daniel Riolo.

Cette saison avec le maillot du PSG et pour son premier exercice, Ousmane Dembélé a dressé un bilan statistique de 6 buts et 14 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions statistiques. « Est-ce que c’est suffisant ? Pour un joueur de ce calibre ou en tous cas qu’on annonce de grand calibre. On a essayé un moment de le changer de positon en le mettant au milieu en faux 10 … et je trouve qu’au final, il est très moyen, mais il échappe très souvent aux critiques. Je trouve qu’on s’attarde très peu sur son cas, parce qu’il est dans la catégorie des joueurs ‘tais-toi’« , déclare Daniel Riolo au sujet du bilan et du joueur qu’est celui qui est arrivé au PSG à l’été 2023. Une catégorie « tais-toi » que Daniel Riolo décrit comme étant celle des joueurs capable de coups de génie en parcimonie, empêchant selon lui la critique lors de mauvaises prestations du joueur en question.