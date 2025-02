Daniel Riolo dithyrambique sur l’état d’esprit du PSG !

Depuis plusieurs semaine maintenant, le PSG fait bonne figure sur et en dehors du terrain. En effet, outre les résultats sportifs, c’est l’état d’esprit des hommes de Luis Enrique qui est souligné par certains observateurs du club de la capitale.

Alors que la saison du PSG en Ligue des Champions était mal amorcée, les hommes de Luis Enrique sont parvenus à se qualifier pour les barrages avec trois dernières rencontres de haut vol. Au-delà des performances sportives, c’est l’état d’esprit des Parisiens qui marque Daniel Riolo, en comparaison avec le chapitre précédent de l’histoire récente du Paris Saint-Germain : « On a morflé pendant des années avec des joueurs qu’il fallait limite payer pour aller saluer les supporters. Moi je m’énervais contre les supporters qui adulaient Neymar. Au-delà de ses qualités sur le terrain, mais qu’on ne voit pas que lui et Messi faisaient exprès de ne pas saluer le public, qu’il fallait les forcer … Donc quand d’un coup on a vu des mecs prendre le mégaphone et y aller, avec Zaïre-Emery etc … Cet état d’esprit là on l’attendait depuis trop longtemps au PSG pour ne pas être content de le voir aujourd’hui« .

🎙️ @DanielRiolo: "Au PSG, on a morflé pendant des années avec des joueurs qu'il fallait presque payer pour aller saluer le public. Aujourd'hui, on voit des mecs aller vers les supporters. Cet état d'esprit on l'attendait depuis trop longtemps" pic.twitter.com/AhkIllMHfA — After Foot RMC (@AfterRMC) February 10, 2025 X : @AfterRMC

Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo a poursuivi en soulignant son admiration pour cet état d’esprit mais également pour le jeu proposé, en apportant tout de même sa nuance sur la présidence et le coach du PSG : « Et quand c’est associé à ce qu’on voit dans l’effort collectif que je n’ai pas vu dans la première partie de saison et même pas l’année dernière au vu du contexte, là je dis que je suis content. Mais encore une fois, je peux être très content du jeu et de l’état d’esprit de l’équipe, ça ne me fera pas changer d’avis ni sur ce qu’est le présidence de ce club et le mal que ça fait à la Ligue 1, et ni sur la personnalité du coach ! Mais c’est accessoire. Depuis le match contre Manchester City et le 0-2, j’ai vu une équipe que je n’avais pas vu depuis des années, et qu’on attendait, c’est à dire des mecs qui courent tous ensemble« .

