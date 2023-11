Daniel Riolo encense le milieu de terrain du PSG

Hier soir, le PSG s’est largement imposé contre Montpellier. Daniel Riolo a salué les milieux de terrain du PSG, qui arrivent à apporter offensivement.

C’était l’un des manques du PSG ces dernières saisons. Les milieux de terrains n’apportaient pas suffisamment offensivement, en termes de buts et de passes décisives. Cette saison, Warren Zaïre-Emery est impliqué sur sept buts (deux buts, cinq passes décisives), Vitinha sur trois (deux réalisations, une offrande) et Lee Kang-In sur trois également (deux buts, une passe décisive). Daniel Riolo se réjouit de ce nouvel apport.

« Agréablement surpris et même enchanté de ce qu’ils font »

« On a, dans ce PSG là, des milieux offensifs, avec Zaïre-Emery, Vitinha ou Lee, qui ont quasiment marqué, depuis le début de saison, plus de buts que Verratti en dix ans ! Ce n’est pas rien. Zaïre-Emery et Vitinha, quand on voit leur qualité de frappe et leur volonté d’aller vers l’avant, lance le polémiste dans l’After Foot sur RMC. J’ai moi-même énormément douté de ce milieu de terrain. Je ne pensais pas que le PSG pourrait faire une saison entière avec ce milieu de terrain Ugarte, Zaïre-Emery et Vitinha. Mais je suis agréablement surpris et même enchanté de ce qu’ils font, avec Lee ou Ruiz quand ils entrent ou sont titulaires. D’un milieu de terrain qui devait être un peu pauvre, avec deux joueurs de rotation en plus, je trouve ça intéressant. Le PSG a progressé dans ce secteur-là du jeu.«

A voir aussi : Daniel Riolo se réconcilie avec Luis Enrique

« Tous les vieux supporters du PSG sont contents, ils ont retrouvé leur club »

Le journaliste a également évoqué le PSG de Luis Enrique depuis le début de la saison. « Tous les vieux supporters du PSG sont contents, ils ont retrouvé leur club. Peu importe ce qu’il interviendra de la saison. Depuis le début de la saison, j’ai tout de suite senti que l’état d’esprit avait changé. […]Tu joues de la première à la 90e minute, même contre les petites équipes. On voyait un PSG, ces dernières années, qui ne jouait pas de la première à la 90e ou qui gérait grâce à ses talents. Il y a eu un ou deux matches cette année, où parfois, il y a eu un peu de nonchalance. Mais cela n’a pas duré. Luis Enrique, on sent qu’il est-là, il tient les mecs. Quand il fait tourner, les joueurs qui rentrent, ils sont immédiatement performants. Vitinha, il est rentré ce soir, immédiatement, il met un but. Les gars qui rentrent sont bons. Ramos, immédiatement, il met de l’abnégation, il est dans les bons coups.«