Depuis le milieu du match contre Newcastle en Ligue des champions, Kylian Mbappé est placé au poste de numéro 9 par Luis Enrique. Le coach espagnol explique que l’attaquant n’a pas de poste fixe sur le terrain et qu’il est libre de se déplacer où il le souhaite. Depuis ce repositionnement, Kylian Mbappé a marqué douze buts et délivré quatre passes décisives en 11 marches. Malgré de belles statistiques, l’attaquant semble avoir du mal dans le jeu. Daniel Riolo explique que Kylian Mbappé n’aime pas cette position que Luis Enrique veut lui attribuer.

« Il m’a encore agacé dimanche (Luis Enrique, NDLR) à ne pas répondre, à bricoler son équipe comme il a envie de la bricoler. Ça, il en est libre, il est l’entraîneur, il choisit les positionnements aberrants de Beraldo, ce qu’il a décidé absolument de faire de Mbappé qui d’ailleurs provoquera son départ, lance le polémiste dans l’After Foot sur RMC. Contrairement à ce qu’on pense, Mbappé n’aime pas cette position. Comme il est dans sa dernière année au PSG, il ne va pas se plaindre. Il sait qu’il va partir donc il passe là-dessus. Evidemment qu’il n’aime pas cette position que Luis Enrique veut lui attribuer. Qu’il le fasse, c’est un choix d’entraîneur mais que, derrière, il ne veuille rien expliquer jamais et qu’il méprise ceux qui lui posent des questions, c’est parfaitement inadmissible. Et ça n’a rien à voir avec les journalistes, ça a à voir avec vous qui nous écoutez et qui payez des abonnements pour voir les matchs. Je trouve son attitude anormale, méprisante et égoïste. »