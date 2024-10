Daniel Riolo évoque la méforme de Kylian Mbappé depuis Newcastle / PSG

Aujourd’hui, Kylian Mbappé fait l’actualité en raison d’une sortie nocturne en pleine trêve internationale, de laquelle il a été exempté en raison d’une blessure. Une vie privée qui aurait impacté ses performances au Paris Saint-Germain.

Alors qu’il était annoncé blessé et ne participe donc pas à la trêve internationale avec l’Equipe de France, Kylian Mbappé n’est pas resté du côté de Madrid afin de se remettre sur pied à 100% et se préparer pour la reprise. En effet, le capitaine des Bleus a été aperçu en Suède à la sortie d’une boîte de nuit alors que ses coéquipiers en sélection nationale affrontaient Israël dans le même temps. Une vie privée mouvementée mise en relief avec sa carrière de footballeur professionnel, que Daniel Riolo pointe du doigt, depuis la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et Newcastle, perdue 4-1 par les hommes de Luis Enrique la saison passée : « Le ‘bien manger, bien dormir’, c’est toujours la même histoire, c’est: à partir de quel moment, c’est accepté par le reste du groupe, par l’entraîneur et quelle conséquence ça a sur le terrain ? […] Moi, j’en parle seulement quand ça a une conséquence sur le terrain. Dans le cadre de Neymar et Verratti, ça crevait les yeux, ils ont tout foutu en l’air à cause de leur vie. Pour Mbappé, ça pourrait… Le premier à avoir parlé de la vie privée de Mbappé, c’est moi l’année dernière après Newcastle (défaite 4-1 en Angleterre en phase de poules de la Ligue des Champions), ça m’avait valu quelques soucis d’ailleurs. J’avais dit: depuis deux ou trois mois, on entend parler de choses qui me donnent à penser qu’il est perturbé, que sa vie est peut-être en train de changer en termes de priorité« .