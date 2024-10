Pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions, le PSG affronte Arsenal ce mardi soir (21h sur Canal +) à l’Emirates Stadium. A la veille de cette rencontre, Luis Enrique a tenu la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

Dans les coursives de l’Emirates Stadium ce lundi 30 septembre, Luis Enrique a fait face aux journalistes présents sur place lors de la conférence de presse d’avant-match. L’occasion pour le technicien espagnol de clarifier sa position sur le cas Ousmane Dembélé, mais aussi de répondre à des questions concernant sa gestion du projet du Paris Saint-Germain. Ce dernier sujet fait couler de l’encre depuis plusieurs heures, notamment après cette phrase : » Vous croyez vraiment qu’il est facile de créer une équipe en appuyant sur un bouton ? Non, il y a des circonstances difficiles, des décisions difficiles. Je suis 100% engagé dans mes décisions, je suis 100% sûr de mes décisions. Mes décisions ne sont pas irréversibles. J’ai signé dans ce club pour faire une équipe avec une identité qui joue au football. Est-ce que j’ai été engagé pour gagner des titres et gagner la Ligue des Champions ? Certainement pas. J’ai été engagé pour faire du mieux possible. J’ai le soutien de la direction, du directeur sportif, du président. Je suis ici pour créer une équipe et le faire aussi avec Ousmane Dembélé« .

Une déclaration qui n’a pas manqué de faire débat et réagir Daniel Riolo sur les ondes d’RMC à l’occasion de l’émission l’After Foot de ce lundi 30 septembre : « Si les supporters du PSG se sont transformés en pantins qui sont satisfaits d’avoir une équipe à 900 millions qui veut plus rien gagner, tant mieux pour vous ! Qu’est ce que j’en ai à cirer de la façon dont les supporters du PSG ont évolué« . L’éditorialiste a poursuivi : « Ils ont 600 millions sur le terrain, des recrutements dans tous les sens, le mec vient et me dit ‘je suis pas là pour gagner des titres, je suis pas là pour gagner la Ligue des Champions‘, et vous ce plat de merde vous le mangez, et bien mangez-là ! Moi vous m’empêcherez pas de dire que c’est un coach qui a des idées, comme d’autres coach parce que c’est la mode en ce moment, qui est dans la folie excessive. Si ça vous plait, libre à vous, mais vous m’empêcherait pas de dire que moi ça me plait pas« .