Daniel Riolo : « Le mercato du PSG est super bien fait »

Le mercato hivernal a fermé ses portes hier soir. Le PSG a recruté un joueur et six joueurs sont partis. Daniel Riolo estime que le PSG a super bien fait son mercato.

Lors de ce mois de janvier, le PSG a recruté un joueur, Khvicha Kvaratskhelia pour 70 millions d’euros et laissé filer six joueurs. Xavi Simons a été définitivement transféré au RB Leipzig contre 50 millions d’euros plus 30 millions d’euros de bonus, alors que Juan Bernat a résilié son contrat. Cher Ndour a aussi été vendu à la Fiorentina pour 15 millions d’euros, bonus compris, Randal Kolo Muani (Juventus), Milan Skriniar (Fenerbache) et Marco Asensio (Aston Villa), ont eux été prêtés. Daniel Riolo estime que le mercato du PSG a été super bien fait.

A voir aussi : Randal Kolo Muani de nouveau prêté à la Juventus l’été prochain ?

« Je trouve qu’ils ont parfaitement équilibré l’effectif »

« Je trouve qu’ils ont parfaitement équilibré l’effectif. C’est très bien. Je trouve que le mercato est super bien fait, sauf sur le poste de latéral droit. La fameuse théorie, « il n’y a pas de mauvais joueurs, il n’y a qu’un mauvais contexte », autant Skriniar il y a des clubs qui vont lui correspondre parfaitement, des systèmes défensifs qui vont très bien lui aller, lance le journaliste dans l’After Foot sur RMC. Kolo Muani, on le savait, on n’avait compris que ce n’était pas une pipe intégrale, il lui fallait juste un changement de contexte. En revanche, Asensio, ce gars-là, je ne sais pas. C’était une bombe atomique quand il était en Espagne. C’était un mec qui était au-dessus du lot. Les blessures l’ont usé. S’il n’a pas réussi avec Luis Enrique, dans un football qui lui correspondait bien et quelqu’un qui lui faisait confiance, j’ai plus de mal. »