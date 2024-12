Le PSG a su assurer l’essentiel à l’occasion de la sixième journée de Ligue des Champions en s’imposant (0-3) sur la pelouse du RB Salzbourg. Une victoire qui permet aux Parisiens de prendre confiance, mais d’enthousiasmer tous ses observateurs.

La victoire était impérative pour le PSG qui se devait de faire un pas vers la qualification. Si le chemin reste à parcourir afin de passer outre le mois de janvier sur la scène européenne, de la confiance a pu être glanée par les hommes de Luis Enrique. Cependant, ces derniers ne parviennent pas à rendre confiants certains observateurs du Paris Saint-Germain. C’est le cas de Daniel Riolo qui, au micro de l’After Foot, évoque un ennuie devant le jeu des Rouge & Bleu, mais également une lucidité nécessaire sur le vrai niveau du PSG face aux échéances à venir et notamment la rencontre face à Manchester City : « Ce soir le PSG respire et la victoire va faire du bien mais avec ce niveau là, je ne suis pas sûr que tu gagnes contre City, même le City du moment. Le PSG n’est pas encore une très bonne équipe« .