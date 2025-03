A quelques heures du coup d’envoi du 8e de finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool à Anfield, chaque recherche les clés de la rencontre. Avec la physionomie de la manche aller, le résultat de ce mardi soir ne dépend pas du Paris Saint-Germain selon Daniel Riolo.

Depuis plusieurs mois maintenant, le PSG a répondu à de nombreuses interrogations le concernant. Les résultats sportifs acquis avec la manière balayent pas mal de doutes que les supporters et observateurs du club de la capitale pouvaient avoir. Cependant, face à Liverpool, malgré une domination outrageuse, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés 0-1 au Parc des Princes, en huitième de finale aller de Ligue des Champions. A quelques heures du coup d’envoi de la manche retour à Anfiled ce mardi soir (21h sur Canal +), selon Daniel Riolo, la seule interrogation concernant le résultat réside aujourd’hui du coté de Liverpool : « Je ne suis pas sûr que le résultat de demain dépende beaucoup du Paris Saint-Germain. On est désormais à peu près sûr de ce dont est capable le PSG. Les années précédentes, à chaque fois qu’un gros match arrivait en Coupe d’Europe, on se demandait ou était l’interrupteur, si le PSG était capable de passer de 105 à 115 kilomètres, capable de bien jouer, d’être au niveau … . Toutes ces interrogations sont aujourd’hui balayées, on a eu nos réponses. […] La seule interrogation qu’on a aujourd’hui c’est Liverpool ! Comment Liverpool va encaisser le fait de s’être fait balader au match aller ?« .

Au micro de l’After Foot, l’éditorialiste s’est également prêté à la comparaison entre la situation du PSG aujourd’hui et celle du PSG en 1993 avant le match retour des demi-finales de Coupe de l’UEFA. Un match aller perdu mais une confiance assumée acquise grâce à une physionomie de match en faveur des Parisiens. Pour le même résultat au final ? Réponse dans quelques heures … .