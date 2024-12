Ces dernières heures sous les cieux parisiens, l’orage semble gronder. En effet, le vestiaire du PSG tournerait petit à petit le dos à Luis Enrique selon les différentes informations de la presse française.

Ces derniers jours, les informations font état d’une incompréhension entre certains éléments du vestiaire du PSG et le coach Luis Enrique. Plus encore, des tensions feraient leur apparition au Paris Saint-Germain. Cependant, des dissensions pourraient exister entre d’autres éléments du club de la capitale selon Daniel Riolo : « Je rappelle comment s’est passée l’arrivée de Luis Enrique. Nasser Al-Khelaïfi ne l’avait pas forcément choisi directement. Il était dans la liste des neuf entraîneurs sur les tablettes de Luis Campos, qui a participé activement au recrutement de Luis Enrique. Je vous annonce que dans les semaines qui vont venir, il va y avoir une dissension très forte mais ils ont travaillé main dans la main tous le temps, notamment sur les recrutements« . L’éditorialiste a poursuivi sur les désaccords qui pourraient nourrir la dissensions entre Luis Enrique et Luis Campos : « Luis Enrique va bientôt commencer à dire que ce n’est pas lui qui a choisi ce qu’il s’est passé cet été. Si, ils ont choisi ensemble et tout ce que proposait Luis Campos était validé par Luis Enrique. Osimhen, Luis Enrique n’a pas voulu. Lookman, non plus. L’équipe qu’il a est celle qu’il voulait. Il va commencer à y avoir des dissensions, certaines personnes vont dire le contraire. Ce n’est pas vrai« .

💥 @DanielRiolo: "Luis Enrique ne peut pas saquer Dembélé. Aujourd'hui la rupture est consommée. Donnarumma idem, c'est terminé. L'histoire retiendra qu'il s'est brouillé avec lui pour Safonov. Le chouchou Barcola s'est retourné contre lui. Aujourd'hui il y a un point de rupture" pic.twitter.com/Qn2e0qvXxr — After Foot RMC (@AfterRMC) December 2, 2024 X : @AfterRMC

Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo a également expliqué la prise de pouvoir de Luis Enrique depuis sa prolongation de contrat : « Le contrat de Luis Enrique a été prolongé avant le match contre Arsenal. Cette prolongation à ce moment-là, c’est parfaitement incompréhensible. C’est fait dans le souci de renforcer l’entraîneur. Sauf que, quand tu renforces Luis Enrique, c’est comme si tu lui avais donné les pleins pouvoirs d’autant que, dans le même temps, tu n’as pas prolongé Luis Campos. Le patron désormais, c’est Luis Enrique. Il dit : ‘tu n’as pas eu ta prolongation de contrat, donc c’est moi le patron et tu vas faire ce que je dis’. C’est pour ça que j’annonce la dissension entre les deux bientôt« . Concernant les joueurs qui semblent tourner le dos à Luis Enrique, Daniel Riolo affirme que le technicien espagnol ne peut pas saquer Ousmane Dembélé, et voit Gianluigi Donnarumma ou encore Bradley Barcola ne plus aller dans son sens. Les trois joueurs s’ajoutent aux noms sortis dans la presse qui se lèveraient contre le management et aux idées de jeu de l’ancien sélectionneur de La Roja : Randal Kolo Muani, Presnel Kimpembe ou encore Fabian Ruiz.