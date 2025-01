Daniel Riolo minimise le succès du PSG contre City

La semaine dernière, le PSG a battu Manchester City. S’il explique avoir adoré le match du PSG, Daniel Riolo a minimisé ce succès au vu de son importance dans la compétition.

Contre Manchester City, le PSG se devait de l’emporter s’il voulait s’offrir une chance de qualification pour les barrages de la Ligue des champions. Après avoir été mené 2-0, le club de la capitale a renversé la situation pour finalement s’imposer (4-2). Les Parisiens devront finir le travail ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot) sur la pelouse de Stuttgart. Interrogé sur le beau succès des Rouge & Bleu contre les Cityzens, Daniel Riolo a tenu à minimiser l’exploit, expliquant que ce n’était qu’un 64e de finale.

A voir aussi : Stuttgart / PSG : Toutes les dernières infos, la Revue de Presse française & allemande en podcast avec Canal Supporters !

« Le chemin est encore long »

« Beaucoup ont dit que cela pouvait ressembler à un tournant. Moi, j’ai encore trouvé que l’état d’esprit était très bon par rapport à tous les matches que l’on avait vu dans l’hiver, ou parfois, c’était un peu suffisant, il ne se passait pas grand-chose. J’ai continué à voir ce que Luis Enrique a mis en avant après la victoire contre City, à savoir les courses, la volonté de l’effort et les courses. (…) Je suis assez content que le PSG redevienne ambitieux, qu’on ait eu cet état d’esprit, lance le journaliste dans l’After Foot sur RMC. Et évidemment, on nous ressort la vieille sauce, on est capable de battre tout le monde, on est reparti avec nos ambitions. Juste, restons mesurés, même si la victoire, je ne la minore pas, je l’ai trouvé extraordinaire ce match, mais c’était un 64e de finale. (…) Le chemin est encore long. »