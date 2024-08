Le PSG a réalisé un très bon début de saison, avec notamment l’éclatante victoire contre Montpellier (6-0). Daniel Riolo ne veut pas s’enflammer malgré les belles performances parisiennes.

De retour sur les terrains le 16 août dernier, le PSG a réalisé deux très bons matches contre Le Havre (1-4) et Montpellier (6-0). Les Parisiens sont leaders de la Ligue 1, ont déjà marqué dix buts, pour seulement un encaissé, et voient Bradley Barcola être le meilleur buteur du championnat (trois réalisations) et Joao Neves, le meilleur passeur (trois offrandes). Les hommes de Luis Enrique ont offert un beau spectacle sur le terrain et un collectif semble se dessiner. Malgré ce bon début de saison, Daniel Riolo appelle au calme. Le polémiste ne veut pas s’enflammer pour le club de la capitale si tôt dans la saison.

« C’est le seul club qui est capable l’été, disons jusqu’à mi-septembre, de déclencher des vagues d’enthousiasme »

« C’est le seul club qui est capable l’été, disons jusqu’à mi-septembre, de déclencher des vagues d’enthousiasme et de folie aussi fortes après avoir terminé une saison mi-figue, mi-raisin et toujours avec la même déception en Ligue des champions mais avec l’idée qu’on peut mieux faire. D’un coup, toutes les choses sont un peu oubliées et la fameuse vague arrive, celle qui emporte tout. Là où le surfeur arrive tout en haut, c’est au moment du tirage, où tout sera facile pour le PSG. Tous les ans, c’est comme ça, lance Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. Il n’y a eu que deux matchs mais tout a été effacé et oublié. Le fait que Mbappé soit parti, on aurait résolu tous les problèmes. Ce serait un soulagement, avec une autoroute totalement dégagée et un collectif enfin là alors qu’il n’y en avait pas avant… Je veux juste rappeler que l’année dernière, ça n’avait pas aussi bien démarré parce que Luis Enrique venait d’arriver mais la nouveauté, ça excitait tout le monde. »

« J’aime beaucoup le collectif et les idées de jeu »

Daniel Riolo a tout de même souligné le bon début de saison du PSG. « J’aime beaucoup ce que j’ai vu sur les deux matches du PSG, j’aime beaucoup le collectif et les idées de jeu. Barcola n’a pas déjà remplacé Mbappé mais sur ce qu’il fait depuis le début de saison, lui-même dit qu’il a grandi depuis l’Euro. Les joueurs ont l’air bien, je pense que Vitinha va devenir un patron. Il y a énormément de choses positives. Ne commencez pas à dire la même chose et à vous enflammer, ce n’est pas maintenant que ça va réellement compter pour le PSG. Tous les problèmes ne vont pas être résolus parce que Mbappé s’est barré. »