Connu pour ses coups de gueules, Daniel Riolo ne s’est pas privé de critiquer le PSG, suite à la défaite face aux Toulousains ce dimanche au Parc des Princes.

Dimanche soir, le PSG jouait le dernier match de sa saison à domicile. La dernière du légendaire speaker du Paris Saint-Germain, Michel Montana, mais les yeux étaient plutôt rivés sur la star parisienne : Kylian Mbappé. En effet, l’attaquant français jouait son ultime match au Parc des Princes sous les couleurs Rouge & Bleu. Un bel hommage lui a même été réservé par le CUP, avec un tifo géant à son effigie. Si cette soirée avait tout pour être parfaite, les sifflets et les applaudissements dans l’enceinte parisienne symbolisaient cette divergence d’opinion au sujet de l’attaquant français. En outre, aucune annonce officielle, aucun discours, ni aucun hommage officiel n’ont été organisés par le PSG pour le départ de Kylian Mbappé, et c’est justement là dessus que Daniel Riolo tique.

Daniel Riolo s’en doutait

L’éditorialiste s’est exprimé sur la situation au micro de l’émission Apolline Matin sur RMC : « Mais comment vouliez-vous que ça ne se termine pas de cette façon ?! Le PSG a raté la sortie de toutes ses stars. Edinson Cavani est parti dans l’indifférence générale, Thiago Silva a eu à peine un message. On a eu Marco Verratti qui a eu droit à des adieux plutôt bien faits… Mais là on parle de Kylian Mbappé, plus grand buteur de l’histoire du club, et ça s’est terminé comme ça. On a noyé ça dans la célébration du titre. Tout a été gâché. »