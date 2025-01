Daniel Riolo s’interroge sur la domination du PSG en France

Le PSG a remporté son premier trophée de la saison en s’imposant (1-0) face à l’AS Monaco lors du Trophée des Champions. Une rencontre plus disputée que la dernière entre les deux clubs en championnat, qui interroge chez certains observateurs.

Ce dimanche 5 janvier, le PSG a soulevé son premier trophée de la saison 2024/2025. Au terme de la rencontre face à l’ASM, à la 90’+2, Fabian Ruiz trouve Ousmane Dembélé seul au second poteau qui transforme l’essai dans un but laissé vide par Philipp Kohn, le porter adverse, attiré au premier poteau par Gonçalo Ramos. Une victoire 1-0 méritée pour les hommes de Luis Enrique, malgré une rencontre plus disputée que le 18 décembre dernier pour la 16e journée de Ligue 1 (victoire 2-4) entre l’AS Monaco et le PSG. Au regard de cette double confrontation, l’éditorialiste Daniel Riolo s’est interrogé après le Trophée des Champions, au micro de l’After Foot sur les ondes d’RMC : « On parle quand même d’une équipe de Monaco qui est mieux classée que le PSG en Ligue des Champions. J’ai l’impression que la supériorité du PSG à l’échelle nationale, au-delà de l’aspect tactique et technique, est en grande partie psychologique« .